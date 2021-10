Procès de la débâcle immobilière – Au Palladium, la défense entre en scène Les plaidoiries ont débuté avec les avocats de la société qui a laissé les chantiers de Chancy et Onex en rade. Luca Di Stefano

M e Pascal de Preux et son client, maçon de formation devenu actionnaire de l’entreprise générale. Patrick Tondeux

Au Palladium, dans une salle vidée des 188 plaignants qui attendent le remboursement de leurs acomptes de réservation, la parole est passée aux avocats de la défense. Deux jours plus tôt, la procureure a requis des peines de 7 et 5 ans contre les deux hommes au sommet de la débâcle immobilière. Mais cette affaire compte trois autres prévenus, à savoir les trois actionnaires de l’entreprise générale qui a laissé en rade trois chantiers à Chancy et Onex et des dettes à hauteur de 22 millions. Si le Ministère public a demandé des peines de 30 mois assorties du sursis partiel (avec une partie ferme laissée à l’appréciation des juges, donc) contre ces trois professionnels du bâtiment, leurs avocats estiment qu’un sursis complet suffit.