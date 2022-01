Un soir à la Soupe populaire – Au pays de la précarité, le Covid a deux visages Les sans-abri de Lausanne vivent leur premier hiver dans une structure toute neuve au centre-ville. Le poids de la pandémie est bien là, mais l’isolement et la rue préservent du virus. Reportage. Chloé Din

La Soupe populaire était pleine, lundi soir à l’Étape Saint-Martin, nouveau bâtiment qui abrite aussi des hébergements d’urgence de nuit et des logements sociaux. Patrick Martin

Au cœur de la pandémie, il y a encore des endroits où l’on peut entrer, s’asseoir et manger, même sans pass sanitaire. C’est ce qui s’appelle l’accueil inconditionnel. La Soupe populaire de Lausanne n’y déroge pas et c’est tant mieux. En temps normal, on y sert 250 repas tous les soirs à ceux qui n’ont rien d’autre pour conjurer la faim ou la solitude. Ces temps-ci, c’est plutôt 170, car avec les Fêtes, d’autres solidarités se réveillent, d’autres tables accueillent ceux qui n’en ont pas. Lundi soir dès 19 h 30, la salle est pourtant pleine. La foule est bigarrée, mais sagement assise, le masque à portée de main.