Course au Grand Conseil – Au Pays-d’Enhaut, la gauche veut reconquérir son siège Ils seront sept à se disputer les deux sièges dont dispose le sous-arrondissement. PLR et UDC défendront leurs acquis face au ticket rose-vert. David Genillard

Qui seront les représentants du Pays-d’Enhaut au parlement vaudois? Sur les sept papables, six sont issus de Château-d’Œx, dont les deux sortants, Céline Baux et Pierre François Mottier. Chantal Dervey

On pensait l’équilibre inaltérable. Pendant dix-sept ans, le PS et le PLR se sont partagé équitablement les deux sièges du sous-arrondissement du Pays-d’Enhaut, occupés à gauche par Philippe Randin et à droite par feu Albert Chapalay.

Le retrait en 2017 du charismatique couple politique a rebattu les cartes: l’UDC Céline Baux avait alors réussi à s’emparer du fauteuil socialiste.

En mars, la gauche tentera donc de le reconquérir. Le PS présentera deux candidats, tous deux de Château-d’Œx: le municipal Éric Fatio et la conseillère communale Isabelle Saugy. Ils devraient faire course commune avec le Vert Christophe Barbey, conseiller communal à Rougemont et candidat malheureux à la Municipalité en mars.