Accueil des réfugiés – Au Pays-d’Enhaut, la solidarité avec l’Ukraine est intacte La région s’est mobilisée dès le début de la guerre pour héberger des familles. Un élan qui est loin de s’essouffler. Hélène Jost

Katia est sortie de sa retraite pour proposer des cours de français aux Ukrainiennes et Ukrainiens arrivés au Pays-d’Enhaut. Chantal Dervey

«Sur le pont d’Avignon, on y danse, on y danse…» Sagement, la classe reprend la comptine enfantine. En cette fin de matinée, ils sont dix adultes, huit femmes et deux hommes, tous venus d’Ukraine, à chantonner en chœur. Leur prof du jour, c’est Katia. Sa mission: leur apprendre des bases de français.