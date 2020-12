Beau livre – Au pays loufoque et délicieux des merveilles d’Anderson En dix films, le réalisateur américain a construit un univers entier. Ian Nathan s’y royaume. Cécile Lecoultre

Un beau livre retrace la filmographie de Wes Anderson, aux Éditions Gallimard. De quoi patienter avant son 10 e film, «The French Dispatch». DR

Des rails dessinent le parcours des chapitres avec une imagerie enfantine, invite aux grands espaces où cavalent indiens et cow-boys. Le Wes Anderson Limited y chemine selon des codes précis, rappelle Ian Nathan, biographe du cinéaste. En dix films, ce réalisateur texan en socquettes jaunes et chemise madras a délimité son territoire: palette chromatique adaptée à chaque mise en scène, plans aériens pour guetter tous signaux de fumée, ralentis jouissifs et travellings pour intensifier l’action, symétrie parfaite du cadre qui centre les éléments à la manière du Japonais Ozu.

Wes Anderson prête un soin infini au moindre détail de sa scénographie. Ici les maquettes du Grand Budapest Hotel. DR

Rien ne déborde dans un film de Wes Anderson, et pourtant, dans une poignée de chefs-d’œuvre, «The Darjeeling Limited», «La vie aquatique», «The Grand Budapest Hotel», «Moonrise Kingdom» ou «L’île aux chiens», l’effervescence créative pétille. L’esthète, 51 ans, prête attention au moindre détail, du cordon de tenture dans un wagon-lit à la frise chantilly d’une façade rose bonbon.

En observant à la jumelle l’univers d’Anderson, il devient évident que le réalisateur pratique le cadre symétrique avec abondance, use d’une palette chromatique définie pour chaque film et invente ainsi un univers qui, pour réaliste, lui appartient en entier. Ici, «The Moonrise Kingdom». DR

Avec des motifs récurrents, béret, moustaches, jumelles et objets d’art en quantité. Avec des suspects habituels, Bill Murray, Adrien Brody, Frances McDormand ou Clive Owen. Des références constantes, Hergé, Lubitsch, Satyajit Ray ou Truffaut. Tout un écosystème qui resterait vain s’il ne servait une cause philosophique: excusez l’absurdité du monde en général et sa laideur en particulier. «Je m’efforce de ne pas devenir quelque chose que je finirais par détester», professe-t-il. Dévoilant les coulisses de «The French Dispatch», reporté à la Saint-Glinglin, un beau livre pour rêver.