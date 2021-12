Au pied de la Dôle – Le nouveau télésiège a enfin accueilli ses premiers skieurs L’installation reliant les massifs suisse et français n’avait pu être inaugurée l’an dernier, en raison de l’interdiction de skier en France. Elle a finalement été mise en marche samedi. Marine Dupasquier

Le nouveau télésiège part des Dappes et monte jusqu’au massif des Tuffes, situé sur sol français. Alain Rouèche/Image d’archives

La neige étant tombée en quantité suffisante aux alentours de la Dôle, le domaine skiable franco-suisse Jura sur Léman a pu ouvrir une partie de ses installations samedi.

Cela fait plus d’un an que le nouveau télésiège qui assure la liaison entre les Dappes et le massif des Tuffes attendait de transporter ses premiers skieurs. L’hiver dernier, la remontée mécanique n’avait pu être inaugurée car le ski était prohibé dans les stations françaises.

Le nouveau télésiège quatre places Dappes-Tuffes permet une liaison simple et confortable entre le massif de la Dôle (CH) et celui des Tuffes (F). Jura sur Léman

Cette nouvelle liaison facilite le rapprochement des massifs suisse et français. «C’est la concrétisation d’un projet commencé il y a vingt ans, lance Claire Devillers, la responsable communication du domaine. On divise le temps pour passer de l’un à l’autre par deux ou trois. Avant, il était difficile de skier aux deux endroits en une demi-journée de ski.»