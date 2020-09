Cultures originales sur le Côte – Au Pontet, le sorgho africain côtoie l’edelweiss alpin Caroline Cuennet et son amoureux Alexandre Mestral cultivent céréales et fleurs avec bonheur du côté de Gingins. Thérèse Courvoisier

Caroline Cuennet et Alexandre Mestral dans leur tout nouveau champ de sorgho grain sur les hauteurs de Gingins. Odile Meylan

Qu’ils sont mignons et complémentaires, ces deux! On les imaginerait tout droit sortis de l’émission de M6 «L’amour est dans le pré». Mais Caroline Cuennet et Alexandre Mestral cultivent bien plus que leur amour au Domaine Le Pontet, sur les hauteurs de Gingins. Les projets et nouvelles idées germent sans cesse dans leurs esprits fertiles. «J’ai appris à me calmer un peu à force de surprendre les gens avec mes sirops d’acacia ou de magnolia», rigole la passionnée d’herboristerie.