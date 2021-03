Affaire Philippe Guignard – «Au premier procès, je n’étais pas moi-même» À l’ouverture de son procès en appel, le pâtissier a annoncé souffrir d’une bipolarité aiguë. Il maintient n’avoir jamais voulu gruger qui que ce soit. Flavienne Wahli Di Matteo

Le pâtissier Philippe Guignard quitte le tribunal pour la pause de midi lors de son procès en appel au siège du Tribunal cantonal vaudois. KEYSTONE

Huit mois après sa première comparution, Philippe Guignard se retrouve ce jeudi matin devant la Cour d’appel pénale du Canton de Vaud. L’ancien pâtissier de renom comparaît en compagnie de ses trois coprévenus, tous ayant fait appel de leur jugement à des degrés divers.

Au cours de cette première matinée, le principal accusé a montré une attitude plus posée et clairvoyante qu’en première instance. Alors qu’il était apparu en juillet confus, oscillant entre forfanterie et abattement, c’est un homme calme qui s’est levé jeudi matin pour livrer sa situation et son état d’esprit du moment.