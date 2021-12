Le tueur de Londres sur scène – Au Pulloff, «Jack l’Éventreur» se démultiplie Jean-Gabriel Chobaz revisite la légende du célèbre meurtrier de Whitechapel et signe une comédie musicale horrifique, à voir jusqu’au 19 décembre à Lausanne. Natacha Rossel

Le comédien Stéphane Rentznik prête ses traits à «Jack l’Éventreur», dans une mise en scène de Jean-Gabriel Chobaz. Valdemar VERISSIMO

On descend les escaliers dans la pénombre et on se glisse dans la petite salle nichée au sous-sol, comme si on s’aventurait dans les bas-fonds de Londres. Ambiance. Jack l’Éventreur apparaît, ombre maléfique enveloppée dans sa cape noire, soudain sous le feu des spots projetant une lumière verte… puis rouge sang. Au Pulloff, le célèbre meurtrier de Whitechapel prend les traits du comédien Stéphane Rentznik, dans une mise en scène signée Jean-Gabriel Chobaz.

Seul en scène, le comédien campe un Jack l’Éventreur habité par plusieurs personnages. Valdemar VERISSIMO

Faut-il rappeler qui est Jack «The Ripper», cet homme qui assassina, démembra et mutila plusieurs prostituées dans le quartier londonien de Whitechapel à la fin du XIXe siècle? Le criminel est devenu une légende, une figure romanesque porteuse de mille interprétations. Dans son adaptation libre du texte publié par l’écrivain surréaliste Robert Desnos en 1928, Jean-Gabriel Chobaz propose une lecture archétypale du mythe. Il fait l’hypothèse d’une identité multiple inspirée de «Split», film d’horreur de M. Night Shyamalan (2017) dont le héros souffre d’un trouble dissociatif de la personnalité.

Le comédien dans le rôle du médecin légiste qui fait l’autopsie des victimes de Jack. Valdemar VERISSIMO

Sur scène, Stéphane Rentznik endosse ainsi plusieurs rôles avec panache: tour à tour, il prend la voix de ses victimes, se glisse dans la blouse du médecin légiste listant les actes atroces du tueur avec une rigueur chirurgicale, puis raconte ses crimes en narrateur amusé – affairé dans sa cuisine à mitonner une tourte aux «rognons». Jack l’Éventreur est… «insaisissable», dira l’un des personnages.

Colorée et rythmée, la pièce prend des allures de comédie musicale horrifique, jouant à fond la carte de l'artifice théâtral (jeu appuyé, éclairages vifs) et cinématographique (bruitages). Déballant sa panoplie de grimaces, d'accents et de facéties, Stéphane Rentznik s'éclate dans ce rôle taillé pour lui.

