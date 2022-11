Le Mondial, c’est lui! – Au Qatar, le cheikh Tamim est le maître incontesté des lieux Tamim bin Hamad al-Thani, 42 ans, est le papa de la Coupe du monde au Qatar. S’il attise les critiques de l’extérieur, il règne en icône intouchable du côté de Doha. Simon Meier Doha

Le cheikh Tamim s’affiche un peu partout dans son royaume, jusque sur les drapeaux des supporters. keystone-sda.ch

On le dit plutôt réservé, mais il s’affiche partout. En petit ou grand format, encadré à l’entrée de telle échoppe ou majestueusement étalé sur une façade d’immeuble. L’autre jour, on a même vu son visage sur des écharpes grenat et blanc, celles que brandiront les partisans qatariens dimanche lors du match d’ouverture face à l’Équateur – un peu comme si les supporters helvétiques floquaient leurs drapeaux avec la bouille d’Ignazio Cassis. Lui, c’est Tamim bin Hamad al-Thani, émir de son État. Et cette Coupe du monde de tous les excès, c’est en immense partie la sienne.