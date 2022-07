Football – Au Qatar, l’équipe de Suisse sera très bien logée Selon les informations divulguées par la FIFA, la sélection de Murat Yakin a choisi un hôtel de luxe situé près du centre de Doha. André Boschetti

Selon 20 Minuten, l’équipe de Suisse connaît son lieu de résidence pour la prochaine Coupe du monde au Qatar. Le choix de l’ASF s’est porté sur le Royal Méridien Doha, un hôtel cinq étoiles situé près de la mer, très proche du centre de la capitale qatarie.

Le souhait de Yakin

«C’était le souhait de Murat Yakin de loger dans un hôtel bien situé, relativement près du centre de Doha», explique Adrian Arnold, chef de presse de l’ASF. Le seul petit doute concerne la salle de fitness et le SPA du Royal Méridien qui ne sont pas encore tout à fait terminés. Mais il reste encore quatre mois avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, le 21 novembre prochain et une mauvaise surprise n’est aujourd’hui guère envisageable.

A 15 minutes du terrain d’entraînement

Un choix apparemment d’autant plus idéal que le terrain d'entraînement se situe sur le campus de l'université locale de Doha et se trouve à seulement 15 minutes en voiture de l'hôtel. «Tout est déjà là. Pratiquement rien de nouveau n'a besoin d'être construit, conclut Adrian Arnold. Au moins en termes d'infrastructures et d'hébergement, rien ne s'oppose à une Coupe du monde réussie.»

