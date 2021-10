Manifestations populaires – Au régime Covid, la Revue de Thierrens se mue en café-théâtre Le risque financier était trop important au moment où il fallait décider d’annuler ou non. Mais les organisateurs ont trouvé «une combine» pour ne pas laisser leur public en carafe. Frédéric Ravussin

Pour la deuxième année consécutive, la Revue de Thierrens ne peut pas avoir lieu. Florian Cella-A

Pour beaucoup, c’est un rendez-vous incontournable de fin d’année. Un peu comme un réveillon de la Saint-Sylvestre avec quelques jours d’avance, pour dire «adieu bonne» à l’exercice qui s’achève et se projeter vers l’an neuf. Mais, pour la deuxième fois consécutive, les habitués de la Revue de Thierrens devront faire sans. Ou plus précisément différemment. Car, comme les principaux artisans de ce spectacle quadragénaire l’avaient soufflé en fin d’été, «y a quand même une combine».

La décision de renoncer au spectacle habituel n’a pas été facile à prendre, bien évidemment. Mais pour être fin prête à la mi-novembre, la troupe se met en branle entre fin mai et début juin. Et à ce moment-là, à moins de s’appeler Madame Irma, difficile d’imaginer quelle serait la situation sanitaire de fin d’année ou de connaître les exigences du Conseil fédéral pour la tenue de manifestations.

Bien que l’organisation s’appuie sur une solide équipe de bénévoles, une édition de la Revue a un coût: 150’000 francs, à charge du club de foot local, à l’origine de cette aventure née dans les années 1970. Une annulation en cours de route aurait mis à mal ses finances. Pire: elle aurait pu mettre la Revue en péril. «Et on ne parle même pas ici de la déception des acteurs, danseuses, musiciens», note Christian Crisinel, un des principaux artisans de la Revue.

La décision formelle de renoncer est tombée à la mi-août. Mais dans l’esprit des membres du staff, elle était prise depuis un mois et demi. «On reste des amateurs, donc si on se lance en août, c’est trop tard. On a donc fait le choix de la sagesse. Parce que pour nous, c’était aussi impensable de réduire la voilure. Et je suis certain que le public ne s’y serait pas retrouvé non plus…»

Mais même si l’annulation 2020 tombait sous le sens pour tout le monde, vivre une seconde année blanche était compliqué à appréhender. La mise sur pied de soirées café-théâtre s’est imposée comme un moyen d’y remédier. Mais aussi comme une manière de garder le contact avec les spectateurs de la Revue.

Pas question cependant de les faire venir à la grande salle, redimensionnée. «Non, cela aurait été contre-productif, comme de proposer une revue à voilure réduite», reprend Christian Crisinel. Les 17 soirées agendées se dérouleront ainsi dans le cadre plus intimiste de la buvette récemment rénovée du FC Thierrens. L’esprit de la Revue y soufflera tous les soirs, parce qu’en plus des Romands invités – Nathalie Devantay, Pierre Miserez, Thierry Meury et Jessie Kobel – rires, sketches et chansons seront assurés par des habitués de la manifestation thierranaise.

Ailleurs, on jouera Afficher plus Prendre le risque de tout annuler en cours de route, la Revue de Corcelles-près-Payerne l’a fait. À l’instar des spectacles pros de la Revue de Lausanne et de la Revue vaudoise de Cuche et Barbezat, cette manifestation qui a lieu tous les trois ans est bel et bien lancée. Les répétitions ont ainsi commencé fin août, la billetterie devrait ouvrir d’ici un mois pour six soirées programmées les 17, 18, 29 et 31 décembre, ainsi que les 7 et 8 janvier. «C’est un choix assumé à l’unanimité des acteurs, musiciens et metteur en scène, affirme Jean-François Pahud, membre honoraire. À une exception près, une personne qui ne veut pas se faire vacciner.» Car l’organisation a pris la décision d’imposer le vaccin aux acteurs. Et les représentations se dérouleront sous certificat Covid. Soit un pass vaccinal ou un test négatif, ce qui permettra donc de vivre presque comme avant une fois dans la grande salle. À Chavornay, itou. Soit dans les mêmes conditions. Le comité d’organisation a choisi ce week-end d’aller de l’avant après l’annulation de l’an passé. «Une décision prise à l’unanimité. On se met maintenant à sonder les acteurs habituels pour voir qui nous suit. Les premiers retours nous indiquent que nous sommes sur la bonne voie», se réjouit Jérôme Reumer. Les quatre représentations sont prévues les 29 et 30 janvier, et les 4 et 5 février à la halle polyvalente du Verneret.

