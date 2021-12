Contraintes sanitaires – Au resto, la règle des «2G» ne serait pas pire que la «3G» Neuchâtel a introduit la mesure «vacciné ou guéri» une semaine avant que Berne ne l’impose dans tout le pays. Les clients ne seraient pas moins nombreux, selon une étude. Benjamin Pillard

Des économistes de Saint-Gall sont arrivés à la conclusion que la règle des «2G» («vacciné ou guéri») ne drainerait pas moins de clients que celle permettant aux non-vaccinés «testés négatifs» se rendre dans un café-restaurant. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Depuis lundi 20 décembre, les non-vaccinés qui n’ont pas contracté le Covid ne peuvent plus se rendre dans établissement public - au même titre qu’à l’intérieur des lieux de culture, de loisir et de sport. Dans le canton de Neuchâtel, la restriction sanitaire est entrée en vigueur le 13 décembre déjà, soit une semaine avant le reste du pays. Des économistes de l’Université de Saint-Gall y ont analysé les transactions par carte, et leurs conclusions sont formelles: l’impact de cette nouvelle mesure sur les cafés-restaurants serait inexistant, relève ce vendredi la «NZZ».