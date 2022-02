L’amour se met à table – Au resto, la Saint-Valentin durera trois jours La fête des amoureux tombe un lundi? Pas grave, la profession anticipe et propose ses menus romantiques à partager tout le week-end. Prise de température avant qu’elle ne monte pour de bon. Thérèse Courvoisier

Des cœurs, du rouge et, on l’espère, une ambiance un poil plus chaleureuse au menu de cette Saint-Valentin 2022. Getty Images

Qu’on soit amoureux ou restaurateur, le 14 février, on ne peut pas se rater. La Saint-Valentin, c’est souvent comme les anniversaires: on dit qu’on ne veut pas la fêter, que c’est commercial, superficiel et que l’amour c’est tous les jours, puis, quand le jour arrive et qu’il ne se passe rien, on est déçu.