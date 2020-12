La vidéo Olé – «Au revoir» La dernière de Manuela, l’actu chiffonnée par Claude-Inga Barbey dans son ultime vidéo Olé! n°110. Claude-Inga Barbey

Cette semaine, c’est la dernière journée au travail de Manuela. La spécialiste du Covid-19, Madame Adrienne, la psychiatre, la prof d’école, sa copine du Jura, la cheffe et elle-même: tous les personnages créés par Claude-Inga sont au rendez-vous pour vous remercier de votre fidélité. Olivier Hochstaetter

