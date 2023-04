Une question, une experte – Au secours, mon ado ne lâche pas son téléphone! Céline Brocard, coach et formatrice à Yverdon, donne quelques idées pour diminuer le temps d’écran des enfants. Marie Maurisse

Céline Brocard explique dans son livre comment poser les limites. J-P GUINNARD

Nous sommes tous des «cyber accros», dépendants à nos réseaux sociaux et à cette «petite bête-rectangulaire-super-attachiante», comme je l’appelle, qui traîne dans notre poche. Comment prétendre avoir des enfants qui ne le sont pas? Par conséquent, on ne peut pas attendre que son enfant éteigne lui-même son smartphone.

Il faut donc commencer par l’éloigner de son téléphone. Chose qui ne peut être vécue que difficilement, donc ne stressez pas s’il râle, s’énerve, explose… C’est normal! En effet, vous êtes en train de le priver de sa raison de vivre, et votre devoir de parent est en même temps de lui montrer qu’il existe d’autres choses dans la vie, et qu’il ne va pas mourir d’être par moment déconnecté de sa sonde numérique. Ne comptez pas sur le fait qu’il arrête de lui-même. Son cerveau n’a pas encore été jusqu’à maturation et les zones visant à faire les choses avec modération ne sont que peu développées – comme d’ailleurs chez certains adultes…

Je vous propose plusieurs façons de faire:

Être ferme, déterminé, et dire à l’ado: «Stop! Il est temps de débrancher et de revenir à la vraie vie.» Il est important de ne pas prendre le smartphone vous-même au risque que cela finisse par un bras de fer. L’ado est dans une saison de vie très vulnérable, il est donc sensible à toute intrusion dans sa sphère.

S’il refuse, d’abord lui demander pourquoi. Parfois, il a juste besoin de terminer ce qu’il a entrepris. Demandez-lui ainsi de combien de temps il a besoin pour terminer ce qu’il est en train de faire. Puis mettez un minuteur. Quand ça sonne, assurez-vous qu’il arrête et répétez au besoin l’engagement qu’il a pris.

Faire diversion en lui proposant quelques activités de remplacement qui nourrissent la relation telles que des jeux, faire la cuisine ensemble, aller marcher, faire du sport, regarder un film, boire un sirop ou un thé, partager un loisir, bouquiner, bricoler, etc.

Une alternative serait de décider d’un endroit, à la maison, où le smartphone est le bienvenu, et de moments dans la journée où il est «toléré». Par défaut, il sera proscrit à certains moments.

Est-ce normal que mon enfant passe autant de temps sur les écrans? Pour avoir un repère, l’association suisse Pro Juventute propose les recommandations suivantes: «À partir de l’âge de 10 ans, on calcule une heure par semaine pour chaque année de vie» (par exemple, si votre ado a quinze ans, cela fait quinze heures par semaine). Cela paraît beaucoup, mais les adolescents que je vois en consultation dépassent souvent cette durée…

Mais je ne vous cache pas que nous sommes tous en guerre contre cette «petite bête-rectangulaire-super-attachiante» qui tient dans la poche de chacun et qui envahit nos vies. Ce qui veut dire qu’il y a un effort, une lutte et que rien ne se fait tout seul. Pour les parents qui tiennent bon, il y a peut-être une récompense à la clé: des enfants et des ados bien dans leurs baskets relationnelles qui développent une intelligence interpersonnelle et restent connectés à la vraie vie.

Marie Maurisse est journaliste société à la rubrique Vaudoise. Active depuis près de 15 ans dans le domaine et spécialisée dans l'enquête, elle a cofondé le média spécialisé Gotham City, réalisé plusieurs documentaires et écrit deux livres. Plus d'infos @mariemaurisse

