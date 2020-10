Spécial fonction publique – Au service de la Suisse Comment proposer ses services à la Confédération et travailler pour le pays? Suivez le guide. Fabrice Breithaupt

Garde-frontière est un métier spécifique que seule la Confédération propose. Mais l’éventail des professions utiles à l’administration fédérale est très large. KEYSTONE

Travailler pour la Suisse ne consiste pas seulement à être militaire ou employé administratif dans un Département fédéral. La Confédération, qui compte parmi les plus gros employeurs du pays (lire l’encadré), a besoin d’une multitude

de métiers et de profils professionnels pour administrer le territoire et sa population au quotidien.

Quels sont ces métiers? Comment candidater à un poste proposé au sein de l’administration fédérale? Quelles sont les conditions d’emploi? Y a-t-il aussi des avantages à travailler pour la Confédération? Explications.