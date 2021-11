Guerre de 14-18 – Au sortir de la pandémie, les vétérans ravivent le souvenir La cérémonie en mémoire des victimes de la Grande Guerre a réuni près d’une centaine de personnes au cimetière du Bois-de-Vaux, à Lausanne. On y souligne la fragilité des derniers témoins. Erwan Le Bec

Cérémonie au pied du monument aux morts du cimetière du Bois-de-Vaux, samedi à Lausanne. Erwan Le Bec

Au son du clairon, sous une bise faisant claquer les drapeaux et danser les fleurs, une petite centaine de personnes a repris le chemin du monument aux morts dédié aux victimes, surtout françaises, suisses et belges, des grandes guerres du 20e siècle, samedi à Lausanne, à l’occasion du 103e anniversaire de l’armistice de 1918.

À relire Quand des Suisses partaient dans les tranchées Dans les rangs, la fanfare de Thoiry, un détachement militaire suisse, un autre d’élèves militaires français, les autorités diplomatiques et, évidemment, les anciens combattants. Émus et un peu plus clairsemés d’année en année.

Devoir de mémoire

Deux ans de pandémie ont secoué des anciens, le plus souvent d’Algérie ou d’Indochine, réunis autour de l’Union des anciens combattants français de Lausanne et dont la moyenne d’âge tourne autour des 80 ans. La question du maintien ou non des cérémonies, compte tenu de la fragilité des participants, avait même, en France, frisé le débat national.

«Force est de constater que ceux qui ont vécu cette période tragique ne sont plus là, aussi il nous appartient d’associer les jeunes générations à notre devoir de mémoire, c’est à elles qu’il reviendra de le poursuivre», a relevé le président Jean Reichenbach.

