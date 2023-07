Guerre – Au Soudan, des habitants lancent un appel aux dons pour survivre Un crash d’avion a fait neuf morts dimanche soir au Soudan, où plus de la moitié de la population a besoin d’aide humanitaire urgente pour survivre.

Depuis le 15 avril, la guerre a fait 3900 morts, selon un nouveau bilan de l’ONG Acled, et 3,3 millions de déplacés et de réfugiés. (Image prétexte) AFP

Le crash «technique» d’un avion a fait neuf morts dimanche soir au Soudan où des habitants appellent aux dons de nourriture pour survivre dans ce pays d’Afrique de l’Est ravagé depuis plus de trois mois par une guerre sanglante entre l’armée et les paramilitaires.

En raison des combats incessants en particulier dans la capitale Khartoum, des millions d’habitants se retrouvent bloqués chez eux et pour certains privés d’eau, notamment dans la banlieue de Khartoum-Nord. Ils n’ont de l’électricité que par intermittence et presque plus de nourriture, rapportent des habitants.

Pour leur venir en aide, un comité de quartier à Khartoum a lancé dimanche un «appel urgent» à la population: «Il faut qu’on se soutienne les uns les autres, donnez de la nourriture et de l’argent à ceux qui sont autour de nous», a écrit le comité d’al-Danaqla.

«De quoi tenir deux jours»

Abbas Mohammed Babiker, un habitant de Khartoum-Nord, a raconté à l’AFP que sa famille devait se limiter à un repas par jour. «Et il ne nous reste plus que de quoi tenir deux jours», a-t-il ajouté. «Avec les combats, il n’y a plus de marché et, de toute façon, nous n’avons plus d’argent», a renchéri un autre habitant, Essam Abbas. Pour tous les fonctionnaires au moins, les salaires n’ont pas été versés depuis mars.

La semaine dernière, le violoniste Khaled Senhouri, figure de la musique à Khartoum, est «mort de faim» à Omdourman, ville qui fait face à la capitale Khartoum, ne pouvant plus sortir de chez lui pour s’approvisionner, ont rapporté plusieurs de ses amis sur Facebook.

À Port-Soudan, sur la côte est épargnée par la guerre, neuf personnes, dont quatre soldats, sont mortes dimanche soir dans le crash d’un avion civil, annonce l’armée. «Un enfant a survécu» dans le crash de cet «avion civil Antonov» dans cet aéroport, le seul en fonctionnement du pays, précise-t-elle.

Près de 4000 morts

Depuis le 15 avril, les raids aériens de l’armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane et les tirs d’artillerie et de drones des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo ont fait 3900 morts, selon un nouveau bilan de l’ONG Acled, et 3,3 millions de déplacés et de réfugiés.

Avant la guerre, un Soudanais sur trois souffrait déjà de la faim. Aujourd’hui, plus de la moitié des 48 millions de Soudanais ont besoin d’aide humanitaire pour survivre, mais les ONG et l’ONU disent être privées d’accès. Dimanche, à Port-Soudan, où sont désormais basés de nombreux officiels, les autorités ont annoncé la première exportation d’or du Soudan --troisième producteur d’Afrique-- depuis le début de la guerre.

Il s’agit de 226 kilogrammes envoyés aux Émirats arabes unis, principal acheteur d’or soudanais, ont indiqué des responsables lors d’une conférence de presse. Au même moment, l’entreprise publique des Ressources minières annonçait la mort de huit mineurs dans une mine artisanale dans le même État de Port-Soudan.

AFP

