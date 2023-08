Il est passé minuit au Svalbard, et toujours la même clarté qu’à midi. ©Florian Cella/24h VQH

Les touristes (2274 Suisses en 2019) sont de plus en plus nombreux à vouloir concrétiser leur rêve d’étendues sauvages et polaires. Ils étaient 147’000 en 2022 à Longyearbyen. Quels sont les impacts à attendre d’une exposition prolongée à la lumière? «L’endormissement est retardé de deux heures environ, tout comme la concentration maximale de mélatonine», explique le Dr Marcus Rosenhagen. Il est médecin associé et spécialiste en luminothérapie à l’Hôpital psychiatrique de Prangins. Les symptômes sont une vigilance accrue, une augmentation des interactions sociales, une diminution des angoisses, une sous-estimation des dangers ou une irritabilité accrue, avec de fortes variations interindividuelles. On peut y remédier en pratiquant des activités physiques pendant la journée et en limitant les repas aux heures diurnes. «Il semble également important de limiter les interactions sociales à la période diurne et d’éviter celles de nuit», suggère le médecin.

Et nous? Comment avons-nous traversé cinq jours de lumière d’affilée? Car ce n’est pas que le soleil disparaît à un moment de la journée sous l’horizon, offrant de simples «nuits blanches» comme à Saint-Pétersbourg. Non. Ici, le soleil est toujours quelque part dans le ciel. Pour ma part: une première «nuit» animée par une crise de somnambulisme, une seconde par des épisodes d’angoisse toutes les deux heures (et si je n’arrivais plus à dormir du tout pendant les trois jours restants, comme Al Pacino dans «Insomnia»?) puis finalement, après avoir scotché le rideau occultant à même la fenêtre de la chambre, gobé de la mélatonine - comme de nombreux habitants de Longyearbyen – enfin des «nuits» apaisées. Et la possibilité de pleinement vivre cette expérience sensorielle hors du commun.

Pour Florian Cella: des «vieux» réflexes de photographe. «C’est surtout professionnellement parlant que la différence a été la plus marquante. Normalement, on règle nos reportages en fonction de la lumière. Ici, elle ne change jamais. Il fait grand jour à 2 heures du matin comme à 18 heures. Tu crois être en tout début d’après-midi alors qu’il est 19 heures et que les magasins ferment.»

Et pour les deux, une fatigue latente et un léger coup de soleil sur la face, nord forcément.