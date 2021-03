Pas que du cinéma – Au temps du Covid, le drive-in reprend du service Partout autour de la planète, la distanciation sociale a redonné du souffle au concept de ciné-parc. Florilège Catherine Cochard

Le défilé automne-hiver 2021-22 le 4 mars dernier lors de la Semaine de la mode à Paris. Anne-Christine Poujoulat / AFP

Le 4 mars dernier à l’occasion de la Semaine de la mode à Paris, la marque française Coperni était la seule, avec Hermès, à proposer un défilé «pour de vrai» et non pas en format virtuel. Ceci tout en respectant à la lettre la distanciation sociale puisque le show avait été pensé en un drive-in de 36 voitures électriques garées dans la salle de l’Accor Arena (anciennement Bercy), en partenariat avec le constructeur automobile français DS automobile.

À la faveur de la pandémie, le format drive-in connaît, depuis un an, un regain d’intérêt. Non seulement pour les cinéphiles qui peuvent ainsi retrouver les joies des films sur grand écran, mais aussi pour toutes autres sortes d’activités séduites par le concept qui permet de garder ses distances et de rester confiné dans sa bulle sanitaire tout en consommant.

Le drive-in du Base Bar en mai dernier. Vanessa Cardoso

De nombreux restaurants, empêchés de recevoir dans leur salle, ont servi leurs clients directement à la fenêtre de leur voiture. Ou sans qu’ils aient à descendre de leur vélo, skateboard, trottinette ou tandem, comme au Base Bar à Lausanne .

Théâtre et musique classique

L’été dernier, les amateurs ont assisté à des pièces de théâtre , des concerts de musique classique ou des spectacles de cirque , assis confortablement dans l’habitacle de leur voiture. En décembre dernier à Fribourg, la Saint-Nicolas avait même été organisée en version drive-in.

Certaines messes aussi se sont dites en mode automobile. Comme notamment en mai dernier à Châlons-en-Champagne, dans la Marne, où 500 fidèles ont suivi le prêche de l’évêque du cru , Mgr Touvet, et ont obéi lorsqu’il leur a demandé : «Pour communier, allumez vos feux de détresse. Puis levez votre vitre et tendez vos mains, le corps du Christ sera déposé sans vous toucher».

La voiture a aussi servi de dancefloors aux festivaliers et clubbers, en permettant d’assister à des concerts de rock et de se trémousser sur les sets de DJ lors de «drive-in parties» .

Ce mode de consommation, couplé au désormais célèbre «click & collect», a également permis aux enseignes comme Ikea ou Décathlon d’accueillir leurs clients en toute sécurité.

Dépistages et vaccinations

Le concept du drive-in répond si bien aux exigences sanitaires actuelles que même les centres de dépistage du Covid et de vaccination l’ont adopté.

À Yverdon comme dans de nombreuses autres villes, il est possible de se faire dépister sans quitter sa voiture. Keystone

En Suisse l’été dernier néanmoins, les cinémas en drive-in n’ont pas squatté les places de parcs comme on aurait pu l’espérer. Mis à part quelques séances organisées par l’A llianz Drive-In Cinema et d’autres acteurs plus modestes , les ciné-parcs furent rares et à Lausanne, la Municipalité avait même renoncé à mettre à disposition ses parkings, pour ne pas créer de concurrence supplémentaire aux salles de cinéma.

Espérons que l’été prochain, la question ne se posera plus!