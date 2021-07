[24/42] À Vaud l’eau - Au Tessin, des plaisirs en cascades

Compagnon de voyage Afficher plus

À l’heure où l’hyperconnectivité peut rendre certains guides de voyage obsolètes, le livre que nous avions en poche* s’est révélé un compagnon de voyage essentiel. L’ouvrage répertorie 120 lieux de baignades dans tout le Tessin, et tous font envie. Richement illustré, il les classe en douze régions et autant de catégories (les plus belles vues, ceux pour les familles, ceux disposant de plongeoirs, etc.). Très intuitif, il livre juste le bon niveau d’informations pour vous guider, ce qui n’est pas forcément évident sachant que certains coins sont bien cachés. Température de l’eau, heures d’ensoleillement, conseils pour s’y rendre et stationner (accompagnés de codes QR ouvrant Google Maps), tout est là. On y trouve aussi des recommandations touristiques ou gastronomiques en marge des points d’eau. Impeccable.

* Tessin – Au fil de l’eau. Lacs, rivières et cascades: les plus belles baignades insolites, Iwona Eberle et Christoph Hurni., Éd. Salamander, 272 p. Disponible sur www.salamanderverlag.ch