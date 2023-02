Spectacle improvisé à Dorigny – Au théâtre, les sciences et l’imagination font bon ménage Le Festival d’impro Rolande Léonard fête ses 10 ans à La Grange. Dans la malle de propositions, «Les contes spontanés – L’imaginascope» allie contes et vulgarisation scientifique. Natacha Rossel

Le binôme formé par le musicien Malik Kaufmann et le comédien Christian Baumann dans «L’imaginascope». Nadir Mokdad

Folâtres, les contes déjouent le rationnel, s’étirent au-delà des frontières du réel. Rigoureuses, les sciences s’appuient sur un socle des faits et sur la logique. Deux pôles antagonistes, donc… Ça tombe bien, Christian Baumann aime former des paires a priori mal assemblées. Dans «Les contes spontanés - L’imaginascope», le comédien marie imagination et sérieux, combine jeu et apprentissage pour façonner un spectacle entièrement improvisé, en duo avec le musicien Malik Kaufmann. Le tandem invite les spectatrices et spectateurs dès 7 ans à se muer en apprentis sorciers pour célébrer les 10 ans de Rolande Léonard, festival d’improvisation logé dans les murs de La Grange, à Lausanne-Dorigny.