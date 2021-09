Mobilité – Au tour de Préverenges de s’attaquer à la route cantonale Après la troisième étape en cours de la requalification de la RC1 dans les communes de Saint-Sulpice et Écublens, leur voisine préverengeoise prendra le relais. Cédric Jotterand

Déjà bien engagée entre Lausanne et Denges, la route cantonale va également être réaménagée à Préverenges après des années de discussions. Yvain Genevay

Le réaménagement de la route cantonale traversant Préverenges est un serpent de mer dans le village. «C’est simple, on en discute depuis que j’ai intégré la Municipalité il y a dix ans», confie le syndic Guy Delacrétaz. Une décennie de palabres qui semblent aujourd’hui porter leurs fruits, puisqu’une préconvention dans laquelle les autorités s’engagent à aller de l’avant a été signée en juin. «On est sur la bonne voie, poursuit le syndic. On travaille à nouveau main dans la main avec le Canton.»

Si cela a pris autant de temps, c’est qu’il existait des divergences de point de vue entre la Municipalité préverengeoise et l’administration vaudoise. «Dans les premières esquisses qui nous avaient été présentées, il y avait des pistes pour les voitures, pour les bus, ainsi qu’un trottoir dédié aux vélos et piétons, indique Guy Delacrétaz. Sur le papier, c’était magnifique, mais également très cher, et on ne souhaitait pas réaliser une autoroute coupant le village en deux.»