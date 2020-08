Du mouvement à la Pontaise – Au tour de Stefan Nellen de quitter le LS À l’origine de l’arrivée d’Ineos en 2017, le désormais ex-vice-président lausannois veut relever d’autres défis. André Boschetti

Après trois années passées à la vice-présidence du LS, Stefan Nellen a décidé de ne pas poursuivre l’aventure. KEYSTONE

Qu’ils semblent loin ces premiers mois de l’ère Ineos à la Pontaise. Sous la présidence d’un enthousiaste David Thompson, le Lausanne-Sport avait alors à la fois beaucoup d’ambition et une forte connotation vaudoise avec Fabio Celestini au poste d’entraîneur, Pablo Iglesias à celui de directeur sportif et Stefan Nellen en tant que précieux lien avec le tissu économique du canton et les instances nationales du football.