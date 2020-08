Témoignage – Au tribunal pour changer de genre sur ses papiers Le mois prochain, le Conseil national devra se prononcer sur la simplification des changements administratifs pour les personnes trans. Une modification qui aurait enlevé une grosse épine du pied à Yohan Guyot et sa famille. Julie Bianchin

Yohan Guyot a dû passer par le tribunal pour avoir une carte d’identité indiquant qu’il était un homme. Il a gardé son ancienne carte en guise de souvenir: «Ça reste une partie de moi.» Jean-Paul Guinnard

Assis à la table de sa maison familiale dans le Jura-Nord vaudois, Yohan Guyot se souvient de son passage face au juge pour demander l’inscription d’un simple «M» sur ses papiers d’identité: «Quand je suis arrivé au tribunal, j’étais vraiment stressé parce que je me suis quand même rendu compte que toute cette démarche reposait sur le bon vouloir de la personne en face de moi. Cette étape pour moi c’était une manière de rendre les choses officielles, de me sentir vraiment reconnu. J’avais déjà changé de nom, donc dans toutes les communications officielles, on s’adressait à moi comme Madame Yohan Guyot.»