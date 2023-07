Musique classique – Au Verbier Festival, toutes les délices d’une musique à trois La dream team Kavakos, Yo-Yo Ma, Ax a clos superbement le premier week-end de l’événement valaisan. Rocco Zacheo

Le violoncelliste Yo-Yo Ma, au premier plan, avec le pianiste Emanuel Ax et le violoniste Leonidas Kavakos. SONY CLASSICAL

On dit souvent qu’il faut des années de travail acharné pour qu’une formation de musique de chambre atteigne une signature sonore harmonieuse et affirmée. Cela vaut sans doute pour le commun des musiciens. Il y a ensuite les figures qui sortent de tout schéma, qui échappent à la règle et qui, d’un coup d’archet, d’une touche sur le piano, vous font comprendre qu’il peut en être autrement. Au Verbier Festival, alors que le premier week-end de la manifestation tirait ses dernières salves, il y a eu un trio pour rappeler cet état d’exception. Une dream team formée par le violoniste Leonidas Kavakos, le violoncelliste – très rare sous nos latitudes – Yo-Yo Ma et le pianiste Emanuel Ax.

En équilibre parfait

Réunis pour la première fois sur scène, les trois complices ont affiché d’entrée une entente étourdissante dans un programme entièrement consacré à Beethoven. Il y a eu beaucoup de curiosité, tout d’abord pour cette réduction signée par le pianiste israélien Shai Wosner de la «Quatrième symphonie», œuvre qui n’a pas l’éclat orchestral de ses voisines. Dans cette version asséchée, elle peine à conquérir les esprits dans ses premières mesures lentes, qui avancent avec discrétion. Les trois lignes ne se trouvent pas, le violon a des textures rêches et le piano semble résonner de loin. Puis, avec le déploiement de l’ «Allegro vivace» très rythmé, tout change et des couleurs vives surgissent depuis la scène.

Les deux archets et le piano avancent alors en parfait équilibre, les accents et les dynamiques s’affichent d’un seul geste, d’une pâte uniforme, qui demeure soyeuse jusque dans les passages les plus acérés de l’«Allegro ma non troppo». On quitte cette pièce au demeurant quelque peu anecdotique – on lui préférera toujours la version orchestrale – pour se tourner vers plus consistant. Car le célèbre «Trio pour piano et cordes N°7 op. 97» dit l’«Archiduc», est d’une tout autre dimension et promet d’autres émotions. Cette pièce dédicacée à son élève et protecteur Rodolphe d’Autriche, le plus jeune des enfants de Léopold II d’Autriche, est un pur joyau où on retrouve toute l’inventivité de Beethoven sur le terrain des harmonies.

Confondant de justesse, le trio de Verbier éblouit par la délicatesse de ses phrasés et la grande douceur qui se dégage tout particulièrement du violoncelle. La technique de Yo-Yo Ma est si accomplie qu’aucun son parasite, aucun frottement abrupt ne sort du contact entre l’archet et les cordes. Kavakos et Ax sont alignés sur cette même texture, qui fait merveille dans l’«Andante cantabile» et encore plus dans le poignant deuxième mouvement du «Trio N°2 en ut majeur» de Brahms, livré en bis.

