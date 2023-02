Le coup de fourchette – Au Vieux Manoir à Choëx, la tradition est revisitée et gourmande La cuisine de Jérémy Voisin s’épanouit dans un cadre magnifique sur les hauts de Monthey (VS). Promu dans le Gault et Millau 2023 avec un 14/20 à la carte. La rédaction

Jérémy Voisin, chef cuisinier et patron du Vieux Manoir, à Choëx. Chantal Dervey

Au Vieux Manoir, à Choëx sur la golden coast montheysanne, terrasse et jardin offrent une vue époustouflante sur la plaine du Rhône et les pics chablaisiens. On en aurait presque du mal à pousser les portes de la belle demeure, qui propose restaurant et chambres d’hôte. Construite en 1882 pour Victor Guénebaud, un médecin parisien, cette chartreuse a accueilli ses amis célèbres. Citons Eiffel et Bartholdi, auteur de la célèbre statue de la Liberté.