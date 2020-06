Réseau routier – Un viaduc en pole position pour contourner Aubonne L’option d’un pont pour désengorger le bourg tient désormais la corde par rapport aux autres variantes. Sarah Rempe

L’Exécutif s’est en effet pour la première fois prononcé en faveur d’un tracé qui favorise l’option du pont. DR

C’est un projet qui n’a pas fini de faire parler du côté du bourg tout à l’est du district morgien. Depuis 2017 et des propositions citoyennes, une motion avait été déposée afin de contraindre l’Exécutif à se saisir du sujet au plus vite. Dès lors, le projet de contournement d’Aubonne et devenu le dossier capital de la Municipalité.

Il faut dire que les camions descendant des gravières au pied du Jura rendent la circulation très compliquée dans le véritable goulet d’étranglement qu’est le vieux bourg. Sans compter la proximité de l’autoroute, qui possède son lot d’automobilistes impatients lorsque des bouchons se forment.

Quatre propositions

Les solutions pour contourner le village d’un peu plus de 3000 âmes sont au nombre de quatre. Les plus débattues étant sans conteste celle d’un tunnel et d’un pont par-dessus l’Aubonne pour arriver directement à Lavigny. Les deux autres empruntent un tracé existant, via la route de l’Etraz. Si jusqu’à maintenant chacune de ces options était envisageable, un nouveau pas a été franchi mardi 9 juin, durant la séance du Conseil.

L’Exécutif s’est en effet pour la première fois prononcé en faveur d’un tracé. «La Municipalité vous informe qu’elle rejoint les conclusions du rapport technique de faisabilité du bureau Schopfer et Niggli, qui favorise l’option du pont», a annoncé le syndic Luc-Étienne Rossier. Il a ensuite interpellé le Conseil communal. «L’étape la plus importante sera votre détermination sur cette réponse. Parce qu’il faudra faire un choix parmi les variantes afin, pour des raisons économiques évidentes, de n’en étudier qu’une. Il paraît clair que notre population donnera aussi son avis sur le choix.»

Si le contournement se dessine dans les têtes aubonnoises, il reste désormais à trouver une solution pour le financement, qui varie entre 37 millions de francs pour les options à ciel ouvert, 43,8 millions pour le pont et 58 millions pour le tunnel.