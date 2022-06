Sans les athlètes russes – Aucun point ne sera distribué lors d’un Wimbledon pour la gloire Décision historique et controversée, Wimbledon ne distribuera aucun point ATP ni WTA cette année. Dans quel but et avec quelles conséquences? Explications. Mathieu Aeschmann

Serena Williams en action lors d’une séance d’entraînement à Wimbledon à Londres le 24 juin 2022. (Photo d’illustration) KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Pour la première fois depuis 1973, Wimbledon ne sera, dès lundi, qu’une affaire de gloire et d’argent. Les 256 élus qui s’agitent sur les courts d’entraînement à Aorangi Park se sont fait une raison. Cette année, ils joueront en négatif. Pas besoin de calculette, la qualification des bizuths Hüsler et Ritschard (lire ci-dessous) va rapporter exactement la même chose qu’un triomphe le 10 juillet. Zéro point. Or, si cette mesure ne change rien à l’essentiel – la valeur des titres –, elle chamboule à peu près tout le reste. Et suscite pas mal de questions.