Élections communales – Aucun sortant dans la future Municipalité à Bassins Ni les trois élus du premier tour ni les quatre candidats qui s’affronteront au 2e tour pour les deux sièges restants ne font partie du collège actuel. Yves Merz

Le départ du syndic Didier Lohri a ouvert la porte à de nouvelles personnes motivées par une fonction municipale à Bassins. Alain Rouèche

Quel que soit le résultat du 2e tour de cette élection à Bassins, le collège municipal 2021-2026 sera entièrement nouveau. Le syndic Didier Lohri et le municipal Alexander Pacozzi ont annoncé leur départ, et les trois autres sortants, Maria Krasnova, Katia Gashi et Lorenzo Merlanti, mal classés au premier tour sur leur liste d’entente, se retirent de la course.

Les cartes ont été complètement redistribuées durant la nuit de lundi à mardi. La liste d’entente «Ensemble pour Bassins», qui a déjà trois élus assurés, Sonia Pittet, Nathalie Guignard Pidoux et Denis Currat, n’est plus la même. Marc Mazzariol est toujours présent mais Cécile Martini a laissé sa place à André Dunand, qui était sur la liste concurrente au premier tour. Hugues Rubattel et Michel Heitzmann, qui étaient aussi sur l’autre liste d’entente, aujourd’hui disparue, se sont inscrits en indépendants pour ce 2e tour.