Interview de Céline Amaudruz – «Aucune atteinte au droit à l’avortement n’aura mon soutien» La vice-présidente de l’UDC rejette les initiatives lancées par deux élues de son parti pour réduire le nombre d’interruptions de grossesse en Suisse. Alice Randegger

Céline Amaudruz (GE/UDC) s’oppose aux initiatives populaires lancées à la fin de l’année dernière par Andrea Geissbühler (BE) et Yvette Estermann (LU), deux de ses deux collègues de parti au Conseil national. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Elle avait déjà fait parler d’elle en 2013 lorsqu’elle s’est opposée à l’initiative «Financer l’avortement, une affaire privée», pourtant soutenue par son parti. Neuf ans plus tard, la conseillère nationale genevoise UDC Céline Amaudruz récidive et rejette les textes de deux consœurs alémaniques, Andrea Geissbühler (BE) et Yvette Estermann (LU).