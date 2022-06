Agressions à la seringue – Aucune drogue injectée dans le canton de Vaud Après analyse d’une dizaine de cas tous négatifs, la police cantonale prend les devants en vue des manifestations festives estivales. Laurent Antonoff

Les dispositifs médico-sanitaires des grands festivals de l’été, ici le Paléo, pourront effectuer une première prise en charge de personnes présentant des symptômes de malaise ou des traces de piqûre. (KEYSTONE/Martial Trezzini) KEYSTONE

C’est une psychose débarquée d’Angleterre, puis de France, et qui commence à gagner la Romandie: les agressions à la seringue dans les milieux festifs. «Ces derniers week-ends, les services d’urgences du canton ont accueilli quelques personnes, dont certaines présentaient des lésions compatibles avec des piqûres», communiquent la police cantonale et la police de Lausanne ce lundi. On parle d’une dizaine de cas ces trois derniers mois. Les analyses toxicologiques réalisées n’ont permis, à ce jour, de ne relever aucune trace de substance particulière injectée. «Pas plus en Angleterre ou en France d’ailleurs», relève Jean-Christophe Sauterel, directeur de la communication à la police cantonale vaudoise.