Office de l’aviation civile – Aucune faille détectée dans la surveillance de l’OFAC L’institut aérospatial néerlandais NLR a été mandaté par le DETEC pour examiner l’OFAC. Des recommandations ont été formulées.

Le DETEC a chargé un organe indépendant pour examiner la surveillance que l’OFAC exerce dans les domaines de la technique et des opérations aériennes. Keystone

Les activités de surveillance effectuées par l’Office de l’aviation civile (OFAC) ne présentent pas de déficiences ni de risques systémiques. Telle est la conclusion de l’enquête menée par l’institut aérospatial néerlandais NLR. Celui-ci formule néanmoins des recommandations, a annoncé jeudi le Département fédéral des transports (DETEC).

Le crash d’un avion de ligne historique de type Ju-52 exploité par Ju-Air le 4 août 2018, qui avait fait 20 morts aux Grisons, est l’un des accidents les plus graves de l’aviation civile suisse. Dans son enquête, le Service suisse d’enquête de sécurité (SESE) avait révélé des manquements dans la surveillance de Ju-Air par l’OFAC.

Le DETEC avait alors chargé un organe indépendant, NLR, pour examiner la surveillance que l’OFAC exerce dans les domaines de la technique et des opérations aériennes.

Normes élevées

Le rapport du NLR conclut que la surveillance de l’aviation civile suisse par l’OFAC ne présente pas de failles et qu’elle répond à des normes élevées en comparaison internationale. Il atteste aux inspecteurs de l’OFAC de solides compétences professionnelles.

Aucun risque dans les activités de surveillance nécessitant des mesures immédiates n’a été identifié. Toutefois, les experts du NLR ont formulé un certain nombre de recommandations visant à optimiser le système de surveillance de l’OFAC.

Il s’agit notamment de mieux coordonner la surveillance des volets technique et opérationnel ainsi que de prendre en compte des facteurs «mous», comme la culture de sécurité d’une entreprise surveillée. Le rapport aborde également le problème de la «proximité» qui existe en Suisse entre la surveillance et l’industrie surveillée.

Cette proximité peut certes aider lorsqu’il s’agit de comprendre les processus, mais elle pourrait avoir un impact négatif sur une activité de surveillance qui doit rester critique et indépendante. Le NLR recommande donc à l’OFAC de mettre en place un mécanisme de «checks and balances» afin d’identifier et d’éliminer de tels risques le plus tôt possible.

Pas une première

Ce n’est pas la première fois que la Confédération confie à l’autorité néerlandaise NLR une enquête sur la surveillance de l’aviation suisse. En 2003, NLR avait conclu que la Suisse avait perdu son avance en matière de sécurité aérienne dans les années 1990 en raison de la libéralisation. NLR avait formulé une série de recommandations, suivies par une réorganisation et une augmentation du nombre d’employés à l’OFAC.

Après le crash de Swissair près de Halifax en 1998, qui a fait 229 morts, une série d’accidents aériens graves a secoué la Suisse au tournant du millénaire. Il y a eu notamment la collision de deux avions dans l’espace aérien du sud de l’Allemagne contrôlé par Swiss Skyguide près d’Ueberlingen en 2002, qui a fait 71 morts, et le crash d’un Jumbolino de Crossair près de Bassersdorf (ZH) en 2001, avec 24 victimes.

Le crash du Ju-52 en 2018 était lui dû à une erreur de pilotage, a conclu le SESE dans son rapport final en janvier dernier. Des manquements de la part de la société d’exploitation ainsi que des processus au sein de l’OFAC étaient également pointés.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.