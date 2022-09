26 spectacles à l’affiche…et plus – Audacieuse, la rentrée théâtrale zigzague de A à Z Plongez dans le foisonnement des scènes vaudoises en suivant notre abécédaire forcément subjectif. A vos agendas! Natacha Rossel

Théâtre, danse, humour, comédies musicales et revues: la rentrée des salles est riche. DR

A comme «avenir»

Jean-Luc Borgeat et la Compagnie du Milan Noir nous promettent un «Avenir radieux», sur les planches du Pulloff à Lausanne. Tirée d’«Absolument modernes!» chronique caustique de la modernité suisse née de la plume de Jérôme Meizoz, la pièce met en scène un déraciné de retour au pays, un entrepreneur apathique et comique malgré lui, et un ange plein de volonté mais entravé par son statut non matériel… Ça promet!