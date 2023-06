Exposition au Brassus – Audemars Piguet expose son savoir-faire horloger Une nouvelle exposition et une master class dédiée à l’histoire des complications et du design ont pris possession du Musée Atelier au Brassus. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

La Machine Universelle, une structure imaginée par l’artiste Pascal Bettex. AUDEMARS PIGUET

Au Musée Atelier Audemars Piguet, au Brassus, un nouveau show temporaire s’est installé jusqu’à la fin de l’année en marge de la collection permanente. Baptisée «Simplement Compliqué», elle rend hommage à la montre Code 11.59 by Audemars Piguet Ultra-Complication Universelle RD#4 lancée en février. Son fil rouge? L’aventure humaine ayant permis la naissance de cet impressionnant garde-temps inspiré de cette montre de poche de 1899, L’Universelle, qui trône au centre du musée, et les nombreux défis qui ont dû être relevés. Il faut dire que la montre en question a nécessité sept années de recherche et développement. C’est la montre-bracelet la plus compliquée jamais réalisée par la manufacture suisse.

Si chaque visite a lieu exclusivement accompagnée d’un guide, toutes proposent un regard ludique sur un sujet qui, de prime abord, paraît extrêmement technique. C’est d’ailleurs ce que reflète la montre elle-même puisqu’elle se veut très simple d’utilisation. Et pourtant! Son mouvement automatique est constitué de plus de 1100 composants, dont certains sont particulièrement minuscules, et elle réunit 40 fonctions dont 23 complications. Il y a là une Grande Sonnerie Supersonnerie, un calendrier perpétuel, un chronographe à rattrapante et un tourbillon volant, pour ne citer qu’eux.

La montre Code 11.59 by Audemars Piguet Ultra-Complication Universelle RD#4. AUDEMARS PIGUET

Voyage entre les rouages

En abordant l’exposition, le visiteur est accueilli par la Machine Universelle, une structure compliquée imaginée par l’artiste Pascal Bettex. Le voilà alors directement plongé au cœur du mécanisme, dont la magie se déploie en sons, lumière et mouvements. Viennent ensuite ces onze parois de verre où sont projetées les onze couches du calibre. L’effet est hypnotique. Quant à cet espace consacré à l’ergonomie qui clôt la visite, il permet d’appréhender de manière concrète l’immense challenge technique représenté par cette montre hors normes. Ce, grâce à des maquettes, des reproductions et des animations didactiques. Le tout, étant ponctué de témoignages en images de divers talents œuvrant au sein de la manufacture Audemars Piguet.

Mais ce n’est pas tout, puisqu’une nouvelle master class est également proposée au public dès ce mois de juin. Pour ce faire, rendez-vous sur le site internet du musée. Il est nécessaire de s’inscrire au préalable. Et il faut aussi être âgé au moins de 16 ans. Chaque session se fait en tout petit comité, pas plus de quatre personnes, les jeudis après-midi. Au menu de «Design & Mastery»: un voyage à la fois théorique et pratique au cœur de la création horlogère. L’élève d’un jour est plongé dans l’histoire des complications et du design, documents d’archives et pièces d’époque à l’appui. Après quoi, il est invité à assembler un mouvement et à s’essayer aux techniques de finitions emblématiques de la haute horlogerie.

Aussi ouvert aux enfants

Les enfants non plus ne sont pas en reste puisque des visites interactives mêlant aspect didactique et divertissement leur sont dédiées tous les mercredis à 15 h, pour peu qu’ils aient entre 6 et 10 ans. Ici, les groupes ne dépassent pas les huit personnes et il est question de l’histoire de la vallée de Joux et de ses ressources naturelles ayant permis le développement de l’horlogerie. Mais également des premiers garde-temps de l’histoire et des familles fondatrices d’Audemars Piguet. Et après quelques explications relatives aux complications horlogères, les enfants aussi peuvent se glisser dans la peau d’un horloger le temps d’un exercice pratique. Le bouquet final étant occupé par la visite de l’atelier Métiers d’Art, riche de merveilles insoupçonnées.

Enfin, cette nouvelle exposition est encore l’occasion de (re)découvrir cette manufacture à l’architecture unique en son genre. Inauguré en 2020, le bâtiment en forme de double spirale semi-enfoncé dans le sol a pour structure porteuse 121 panneaux de verre chacun dotés de trois couches. Tous ont été formés à chaud, selon des courbures toutes différentes. Un véritable défi technique, mais dont le résultat valait la peine. D’autant que l’atelier d’origine où se sont établis les fondateurs de la marque en 1875, a été intégré à la l’architecture et que des ateliers de production sont visibles au cœur de l’espace muséal, de façon à ce que les visiteurs puissent s’approcher au plus près de leur travail. Trois cents montres sont conservées en ces lieux.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.