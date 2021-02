Choix des écouteurs – Audiophile ou technophile, choisissez votre camp Que vous les préfériez avec ou sans fil, privilégiant l’aspect high-tech ou audio, les écouteurs intra-auriculaires n’ont de minimaliste que leur taille et regorgent de fonctionnalités étonnantes. Christophe Pinol

Les écouteurs intra-auriculaires sont a priori moins «confortables» mais ont pour avantage d’être indéniablement plus compacts, parfois même plus précis dans leur signature sonore. DR

En matière de musique nomade, il y a les adeptes des casques, et ceux des intra-auriculaires, ces mini-écouteurs à glisser dans le conduit auditif pour profiter au plus près de nos sons favoris. Certains les préfèrent d’ailleurs au système d’arceaux autour de la tête, d’autres les utilisent en complément.

Certes, ils sont a priori moins «confortables» mais ont pour avantage d’être indéniablement plus compacts, parfois même plus précis dans leur signature sonore. Et quand, en plus, les fabricants tablent sur une technologie sans fil, ils offrent alors un sentiment de liberté totale. Idéaux pour les sportifs.