Hommage à la Fair Lady – Audrey Hepburn, une vie en Suisse L’Expo Fondation Bolle rend une nouvelle fois honneur à l’actrice Audrey Hepburn, qui a vécu près de trente ans aux bords du Léman, à Tolochenaz. Maxime Schwarb

L’actrice britannique Audrey Hepburn (1929-1993) à vélo avec son fils qu’elle est allée chercher à la sortie de l’école de Tolochenaz, village où elle s’était établie en 1966. LMS

Tandis que la cérémonie de clôture de la 74e édition du Festival de Cannes s’est déroulée le 17 juillet, le cinéma est à l’honneur à Morges. Depuis le 7 juillet et jusqu’au 5 septembre, l’Expo Fondation Bolle propose l’exposition «Audrey Hepburn in Switzerland». Pour l’institution, c’est l’occasion de revenir sur le parcours de la célèbre actrice qui, pendant près de trente ans, a résidé dans le paisible village de Tolochenaz, où elle s’est éteinte en 1993.

Ce sont certains aspects de la vie suisse de celle qui a remporté l’Oscar de la meilleure actrice en 1954 pour «Vacances romaines» qui seront mis en lumière à la fondation morgienne. «Son amour pour les fleurs et notamment les roses, son immersion dans la vie locale et son investissement philanthropique», décrit Christa Roth, responsable des ambassadeurs de bonne volonté à l’Unicef, une organisation pour laquelle Audrey Hepburn était très engagée.

Promenade nostalgique

Appréciée et admirée, l’artiste britannique a régulièrement fait l’objet d’expositions dans la région, et plus particulièrement à l’Expo Fondation Bolle. En 2017, l’exposition «Audrey Hepburn & Hubert de Givenchy. Une élégante amitié» avait particulièrement marqué les esprits. Cette année, pour la première fois, l’exposition est doublée d’une balade qui emmène le public sur les traces de l’actrice dans tous les lieux qui lui étaient chers. On pourra ainsi découvrir les extraits de son mariage filmé à l’Hôtel de Ville de Morges en 1969, ou encore sa demeure à Tolochenaz – La Paisible – où elle a élevé ses enfants et créé un magnifique jardin.

Loin des paparazzi et des feux des projecteurs, Audrey Hepburn a marqué son pays d’adoption avec l’élégance et la gentillesse qui la caractérisaient. Cette empreinte est à découvrir ou redécouvrir à Morges tout l’été.

