Augmentation du budget – L’armée veut 13 milliards d’ici 2031 Pour se développer efficacement, l’armée suisse a besoin de quelque 13 milliards de francs jusqu’en 2031. Le développement passera notamment par le développement des nouvelles technologies.

Thomas Suessli, chef de l’armée suisse, s’est exprimé ce jeudi à Kloten (ZH) au sujet du renforcement des capacités de défense. KEYSTONE

La coopération internationale et les nouvelles technologies sont au cœur de la nouvelle stratégie de l’armée suisse présentée ce mercredi à Kloten (ZH). Pour renforcer ses capacités de défense, l’armée aurait besoin d’environ 13 milliards de francs jusqu’en 2031.

Selon un communiqué de l’armée, cette somme pourra être financée par l’augmentation progressive du budget de l’armée à 1% du PIB, déjà entérinée par le Conseil fédéral et le Parlement. Il s’agit d’une première étape qui court jusqu’en 2031.

Parmi les trois grandes lignes de la stratégie figure l’intensification de la coopération internationale, notamment avec l’OTAN. Cette coopération concerne donc les domaines de l’instruction, de l’entraînement et des acquisitions.

L’armée veut aussi augmenter son recours aux technologies, telles que l’intelligence artificielle et la robotique. Elle espère obtenir des informations de meilleure qualité, agir plus rapidement et réduire les risques encourus par les militaires. Le troisième axe concerne un développement flexible par petites étapes.

ATS

