Religion – Augmentation du nombre de chrétiens persécutés dans le monde En 2020, 340 millions de chrétiens ont été «fortement persécutés», contre 260 millions en 2019, selon un rapport de l’ONG Portes ouvertes.

Plus de 340 millions de chrétiens ont été «fortement persécutés» dans le monde en 2020, un phénomène en constante augmentation et qui a de plus été exacerbé par la pandémie, selon un rapport de l’ONG Portes ouvertes publié mercredi.

«Les minorités chrétiennes persécutées ont dû faire face à des violences sans précédent et une plus grande discrimination. La Covid-19 a amplifié les tendances que nous voyons émerger depuis plusieurs années», écrit l’ONG protestante en présentant son index annuel des 50 pays où les chrétiens sont le plus ciblés.

Au total, 340 millions de chrétiens – catholiques, orthodoxes, protestants, baptistes, évangéliques, pentecôtistes… – ont été «fortement persécutés», contre 260 millions en 2019, note l’ONG, qui recense toutes les atteintes, de l’«oppression quotidienne discrète» aux «violences les plus extrêmes». «Cela représente 1 chrétien sur 6 en Afrique, et 2 sur 5 en Asie», souligne Patrick Victor, directeur de Portes Ouvertes France, assurant que ces chiffres sont «en dessous de la réalité».

Diminution du nombre d’églises prises pour cible

Elle s’alarme notamment de l’extension d’un «arc rouge-orangé» de pays où la persécution est extrême ou très forte de l’Afrique sub-saharienne à l’Asie du Sud en passant par le Moyen-Orient, avec deux moteurs: «le nationalisme religieux», en Asie notamment, et «l’extrémisme islamique, qui s’étend» en Afrique.

Le nombre de chrétiens tués a fortement augmenté (+60%, passant de 2983 à 4761). «Plus de 90% l’ont été en Afrique sub-saharienne», explique Patrick Victor, directeur de Portes ouvertes France. Pour la 6e année consécutive, le Nigeria arrive «en tête des pays où les chrétiens sont tués pour leur foi», et de loin (3530 morts), devant la RDC (460) et le Pakistan (307).

Au Nigeria, «les groupes qui s’en prennent aux chrétiens (Boko Haram, État islamique, militants extrémistes peuls) ont ainsi profité des restrictions sanitaires pour étendre leur influence», souligne l’organisation. L’ONG note en revanche une forte diminution du nombre d’églises prises pour cible (fermées, attaquées, endommagées, incendiées…), qui a été pratiquement divisé par deux (4488, contre 9488 en 2019).

Le nombre de chrétiens détenu en baisse

La Chine est de loin le pays où le plus grand nombre d’églises ont été ciblées (3088, après 5576 en 2019), devant le Nigeria. «En Chine, comme en Inde, la persécution des chrétiens est systématique, voire systémique», note Patrick Victor.

Le nombre de chrétiens détenus pour des raisons liées à leur foi a également baissé, passant à 4277, contre 3711 en 2019. Près de la moitié se trouvent en Érythrée (1030) et en Chine (1010). Toutes persécutions confondues, la Corée du Nord, où «la foi en Dieu est un crime contre le régime» selon l’ONG, reste en tête de ce classement annuel. Suivent l’Afghanistan, la Somalie, la Libye, le Pakistan et l’Érythrée.

«Il n’y a pas que des motifs strictement religieux derrière les persécutions: elles peuvent aussi être liées au nationalisme religieux, comme en Inde ou en Turquie, au contrôle étatique, comme en Chine, voire au crime organisé et aux cartels comme en Colombie et au Mexique», résume l’association.

AFP