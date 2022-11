Rapport de l’OCDE – Augmenter le prix du carbone pourrait sauver la planète Si le prix du carbone s’élève à 120 euros par tonne de CO₂ d’ici à 2030, cela permettrait des recettes supplémentaires pour les États et de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre.

Le secrétaire général de l’OCDE, Jose Angel Gurria (à droite), tenait une conférence de presse avec le premier ministre sud-coréen, Han Seung-soo (à gauche), au siège de l’OCDE, à Paris, en France, le 25 juin 2009, à l’issue d’une réunion ministérielle de l’OCDE. KEYSTONE

Relever les prix effectifs du carbone permettrait des recettes supplémentaires pour les États et de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, selon un rapport de l’OCDE publié jeudi. Il serait nécessaire d’ici 2030 de porter les prix du carbone à 120 euros par tonne de CO2.

L’an dernier, le prix moyen était de quatre euros par tonne de CO2, un prix qui a déjà plus que doublé en trois ans, indique l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans son rapport «Tarification des émissions de gaz à effet de serre, passer des objectifs climatiques à l’action en faveur du climat». En portant les prix du carbone à 120 euros par tonne de CO2, les pays pourraient être en mesure de lever l’équivalent d’environ 2,2% du PIB en moyenne.

En Suisse, comme au Costa Rica, au Danemark et en Ouganda, les recettes ainsi levées représenteraient moins de 0,3% du PIB. À l’inverse, dans d’autres pays, comme en Afrique du Sud, en Inde ou au Kirghizistan, elles pourraient être supérieures à 5% du PIB.

En 2021, les pays ont eu davantage recours à la tarification du carbone par le biais de taxes ou de systèmes d’échange de quotas d’émission. Les prix du carbone ont augmenté entre 2018 et 2021 dans 47 des 71 pays examinés dans le document. Ces 71 pays sont responsables collectivement de quelque 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et de la consommation d’énergie.

Plus de 40% des émissions de gaz à effet de serre ont été soumises à un prix du carbone, contre 32% en 2018. Les taxes énergétiques et les subventions sont des instruments importants pour accélérer la transition, relève le rapport. Elles ont pour effet de modifier les prix de l’électricité ainsi que le prix à payer pour émettre des gaz à effet de serre.

Problème des subventions aux fossiles

Les prix nets du carbone varient suivant les secteurs. Les plus élevés résultent en général de taxes relativement fortes sur les carburants routiers. Mais en dehors des secteurs des transports et des bâtiments, ils restent souvent faibles. De nombreuses émissions échappent encore à toute tarification.

Par ailleurs, près de 60% des émissions de gaz à effet de serre font l’objet d’une tarification carbone nulle ou négativent une fois déduites les subventions aux énergies fossiles. C’est le cas par exemple dans les domaines de l’agriculture et de la pêche.

Le rapport souligne aussi que les mesures prises par les gouvernements à court terme pour faire face à la récente flambée des prix de l’énergie ont mené à une baisse sensible des prix nets du carbone. Certains États ont fortement abaissé de nombreuses taxes énergétiques, qui ont ainsi souvent diminué de 50 euros par tonne de CO2, voire plus.

Par souci de cohésion sociale, il est compréhensible à court et moyen termes de protéger les plus vulnérables de l’impact du renchérissement de l’énergie, surtout si l’on veut susciter par la suite l’adhésion collective à la tarification du carbone. Mais d’autres mesures auraient pu être prises, comme le soutien aux revenus ou une plus large disponibilité des solutions bas carbone.

Beaucoup de chemin encore à parcourir

Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, conclut le rapport. Pour le moment, lorsque le prix du carbone est positif, il est rarement assez élevé pour être le moteur d’une véritable transition énergétique.

Relever progressivement les prix du carbone tout en supprimant peu à peu les subventions aux énergies fossiles contribuerait à la réalisation des objectifs climatiques et réduirait la pollution de l’air et de l’eau. La situation des finances publiques s’en verrait aussi améliorée.

Cela permettrait également à long terme de réduire la dépendance à l’égard des énergies fossiles, et donc potentiellement l’exposition aux chocs futurs sur les prix de l’énergie. Des mesures soutenant l’offre de technologies et d’infrastructures peu ou pas émettrices de carbone seraient aussi nécessaires en parallèle.

ATS

