Histoire d’ici – 1897 – Augsburger devient la terreur de la pègre lausannoise Redoutable enquêteur, l’ancien policier municipal rejoint la Sûreté vaudoise. Gilles Simond

Marius Augsburger dit «Traclette» (1864-1939), policier à Lausanne de 1893 à 1923. VQH

En 1897, Lausanne compte plus de 45’000 habitants: sa population a presque doublé en une vingtaine d’années. Cette croissance rapide n’est pas sans poser quelques problèmes de sécurité car, parmi une population paisible, on trouve aussi une faune de délinquants, d’escrocs, de voleurs. Et d’assassins sans scrupule. La Police de sûreté vaudoise, fondée en 1877 pour faire régner l’ordre, traquer et arrêter les criminels dans le canton, a vu deux ans plus tôt ses effectifs être portés à un chef, un sous-chef et neuf agents, dont l’un est attribué au district de Vevey et un à Montreux.