Théâtre et aviron à Lausanne – Augustin Maillefer, du rameur à l’acteur L’ex-champion vaudois participe à la 10e épreuve de l’«Olympicorama» de l’artiste Frédéric Ferrer, conférence décalée, jouée (à la rame) au club d’aviron. Natacha Rossel

Augustin Maillefer sur son skiff au Lausanne-Sports Aviron. 24 heures

Un stade de foot, un court de tennis, une ligne d’eau. Au théâtre, le monde entier est un terrain de jeu possible. Le sport, dans sa dimension collective et spectaculaire, est une source d’inspiration pour les artistes. On se souvient de Massimo Furlan rejouant la demi-finale légendaire du Mondial de 1982 au stade de la Pontaise. Ou de Christian Denisart qui faisait (littéralement) ramer ses interprètes dans le bassin couvert du Lausanne-Sports Aviron. Cette semaine, le club de rame lausannois se mue à nouveau en lieu où les arts scéniques se frottent à un univers pas si différent, celui de la performance athlétique.