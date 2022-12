Interview du nouveau directeur du BBL – «Aujourd’hui, il n’y a pas de harcèlement au Béjart Ballet» Engagé en septembre pour chapeauter la compagnie de danse, Giancarlo Sergi revient sur la tempête qui a secoué la troupe. Natacha Rossel

Giancarlo Sergi a été nommé directeur général du Béjart Ballet Lausanne. Florian Cella

Des standing ovations et 9000 billets vendus (soit un remplissage de 97%) pour «Wien, Wien, nur du Allein». Le Béjart Ballet Lausanne ne pouvait rêver mieux pour ses retrouvailles, ces derniers jours, avec le Théâtre de Beaulieu. La troupe a-t-elle tourné la page après l’audit de l’an dernier? Rappelez-vous: au printemps 2021, des accusations de harcèlement moral et sexuel, de consommation de cannabis et de népotisme plongeaient la compagnie dans la tourmente et menaient à la fermeture de l’École Rudra Béjart. Engagé en septembre pour chapeauter l’ensemble de la structure, Giancarlo Sergi, venu du monde du basket, livre un premier bilan.