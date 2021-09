Vaccination contre le Covid-19 – «Aujourd’hui, pour moi le vaccin est une évidence» Infecté par le virus durant ses vacances, Claudio Alessi est passé à deux doigts de la mort. Désormais sorti des soins intensifs, il a décidé de raconter son histoire. Cécile Denayrouse

Claudio Alessi a contracté le Covid et est passé à deux doigts de la mort. Il est actuellement toujours à l'Hôpital de La Tour. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Sur la table de chevet de cette chambre de l’Hôpital de La Tour, la petite statue d’un phénix donne le ton. Tout comme l’oiseau légendaire, Claudio Alessi, 57 ans, a aujourd’hui le sentiment de renaître de ses cendres. Encore haletant, les poumons gravement amoindris par le Covid, il tente entre deux prises d’air de raconter son histoire.

«Mon combat contre le virus est loin d’être terminé, mais je suis heureux d’être en vie pour témoigner: non, le Covid n’est définitivement pas une «grippette» comme l’affirment certains.»

Sur le papier, rien ne le prédestinait – du moins pensait-il – à contracter le virus. Grand sportif, expert en arts martiaux, habitué aux trails, aux «Spartan Races» et autres camps extrêmes en tous genres, coach de sportifs d’élite, il ne boit pas une goutte d’alcool, ne fume pas, vit et mange le plus sainement possible depuis près de cinquante ans. «Je ne fais aucun excès, jamais. Même mes analyses de sang étaient impeccables! Pas un gramme de cholestérol ou quoi que ce soit d’autre, j’étais en parfaite santé.»