Jura franco-suisse – Aurons-nous bientôt quatre meutes de loups? Une nouvelle étape du retour du canidé est franchie. Aux deux meutes existantes pourraient s’ajouter bientôt deux autres. Le point avec les biologistes. Erwan Le Bec

Deux loups repérés par un piège photographique dans le Risoud, fin 2022. KORA

Le loup n’a pas seulement fait son grand retour dans le Jura vaudois. Il prend ses aises. Le Canton et les spécialistes du Canis lupus confirment ce qui était jusqu’ici une rumeur tenace: le Jura franco-suisse n’est plus uniquement peuplé de la meute du Marchairuz et de celle du Risoud. Deux autres groupes se sont constitués, signe que le loup a franchi une étape et poursuit sa colonisation de la région.