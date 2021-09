Réchauffement climatique – Aurons-nous toujours assez d’eau dans le Jura en 2050? Une étude de l’Institut de géographie et de durabilité de l’UNIL prévoit plus de pénuries à l’avenir et propose quelques recommandations. Yves Merz

En août 2018, les alpages sont à sec. Le Conseil d’État, en collaboration avec l’armée, a mis en place le plan Alpa 18. (Ici, alpage du Culand). Chantal Dervey

Les rapports du GIEC tirent la sonnette d’alarme du réchauffement climatique à l’échelle mondiale. Mais qu’en est-il chez nous? Les hélicoptères qui ont livré de l’eau dans les alpages frappés par la canicule en 2015 et en 2018 sont encore dans toutes les mémoires. Était-ce occasionnel ou devons-nous craindre des pénuries plus fréquentes et plus importantes au Jura ces prochaines années?

Des réponses ont été apportées mercredi soir dernier par le professeur Emmanuel Reynard et sa collaboratrice scientifique Marianne Milano, tous deux attachés à l’Institut de géographie et de durabilité de l’Université de Lausanne.