Présidente du groupe Renaissance – Aurore Bergé, la soldate de Macron qui mène le front au parlement La loi sur les retraites est «derrière nous» et il faut «une nouvelle culture du compromis», assure la patronne des macronistes au parlement. Portrait. Alain Rebetez Paris

Aurore Bergé, patronne du groupe Renaissance. Elle combine à l’Assemblée nationale un style de puncheuse contre les oppositions, avec parfois des moments plus fragiles. JOEL SAGET/AFP

Elle fait partie de cette nouvelle génération de dirigeantes née de la débâcle des élections législatives en juin dernier. Emmanuel Macron perdait la majorité absolue ainsi que ses deux plus fidèles lieutenants à l’Assemblée nationale: Richard Ferrand, président de l’Assemblée, et Christophe Castaner, chef du groupe parlementaire. Deux femmes émergeaient pour les remplacer: Yaël Braun-Pivet à la présidence, et la très jeune Aurore Bergé, 35 ans à l’époque, à la tête du groupe.