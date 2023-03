Portrait d’Eric Loup – Aussi attaché aux traditions qu’à la modernité Le futur nouveau gouverneur de la Confrérie du Guillon est un meneur d’hommes et de femmes au grand cœur et plein de contrastes. Sylvain Muller

Eric Loup immortalisé avec sa robe de futur gouverneur de la Confrérie du Guillon quelques jours avant son intronisation, dans les locaux de «sa» banque Raiffeisen à Échallens. 24 HEURES – PATRICK MARTIN

Eric Loup porte une montre à chaque poignet. Une automatique traditionnelle à gauche et une connectée à droite. Une habitude révélatrice de sa personnalité: aussi attachée aux traditions et gourmande de modernité. «Les pieds dans le passé, la tête dans l’avenir et le cœur dans le présent», comme il aime à dire.