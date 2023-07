Événement à Yverdon – Aussi festif que réflexif, le Festifree revient Ce week-end, le festival met la santé mentale sur le devant de la scène sans se prendre la tête, via des discussions et ateliers entrecoupés de concerts et spectacles. Fabien Lapierre

L’événement a originellement été créé dans le but de faire parler de l’excision féminine en Suisse. LEANE COUVREUR

Le Festifree reprend ses quartiers à la plage d’Yverdon du vendredi 4 au dimanche 6 août. Interview de Xélia Froidevaux, sa présidente. L’élève de 21 ans au Centre national des arts du cirque de Londres rêve de doubler la fréquentation de la manifestation, en attirant 5000 personnes.

Votre jeune festival revient, signe que la première édition a été un succès culturel, financier et caritatif? Exactement, ça a été une réussite financière. Entre la vente de boissons, les spectacles au chapeau, les aides de la Ville d’Yverdon et du Canton, on est rentrés dans nos frais. Ce qui est assez énorme pour une première édition avec environ 50’000 francs de budget. Au final, on a pu reverser 2000 francs à l’association Excision Parlons-en à Paris, dont je suis l’ambassadrice. C’était pour cela que j’avais créé l’événement, pour faire parler de l’excision féminine en Suisse. L’idée est de continuer à mettre en avant des sujets tabous.

La santé mentale est un thème très vaste. Comment la sensibilisation va-t-elle se concrétiser pendant le festival? Chaque matin et début d’après-midi, il y aura des tables rondes avec des thérapeutes et des professionnels qui gravitent autour de la santé mentale. Les festivaliers de tous âges pourront y assister gratuitement et discuter de ce sujet encore tabou. Si des gens ont un besoin et ne savent pas où aller, ils peuvent venir au festival pour prendre soin d’eux-mêmes et repartir avec des solutions. Il y aura des accompagnements sous forme d’ateliers d’écriture, de prise de confiance en soi, de shooting photo ou d’huiles essentielles. Les festivaliers sont de plus incités à mettre de l’argent au chapeau pour cette cause. Cette année, nous soutenons Justine Payot, une art-thérapeute yverdonnoise, qui sera présente.

À l’origine, Xélia Froidevaux a créé le Festifree pour lever des fonds afin de lutter contre l’excision. ODILE MEYLAN/24HEURES

Le Festifree est hybride, entre moments réflexifs et concerts. Les deux peuvent-ils cohabiter sereinement? C’est vrai qu’il y a plusieurs rendez-vous en même temps: des tables rondes avec un atelier, une expo ou de la musique en parallèle. Mais la plage est très grande. On a créé deux petits salons chaleureux dans le bois, loin de la scène, et on a veillé à ne pas créer de cacophonie dans notre programmation. C’est une première d’avoir autant de tables rondes. La santé mentale est un sujet très global et j’espère que les gens oseront se pencher là-dessus. C’est pour ça que l’on fait un festival avec de l’art et du spectacle, pour que les gens ne se sentent pas impressionnés par le sujet et qu’ils puissent, après un concert, aller se poser avec leur sirop et écouter ce qu’il se dit.

Fabien Lapierre est journaliste à 24 heures depuis 2022, pour la rubrique Vaud & Régions. Basé à Yverdon, il couvre principalement l'actualité du Nord vaudois. Diplômé de l'Ecole supérieure de journalisme de Lille en 2010, il a travaillé pour la télévision, derrière et devant la caméra. Plus d'infos @fabienlapierre

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.